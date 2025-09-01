Расчетный центр Подмосковья напомнил сроки оплаты коммуналки за август

Счета за коммунальные услуги в августе появились в личных кабинетах абонентов МосОблЕИРЦ. Тем, кто еще не подписался на электронные квитанции, их доставят в бумажном виде — в почтовые ящики.

Начисления произвели по новым тарифам, которые действуют с 1 июля 2025 года. Посмотреть актуальные данные можно в квитанции — в колонке «Тарифы».

В расчетном центре напоминают, что оплатить услуги без комиссии и с бонусами через СБП можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, с помощью кнопки «Мгновенная оплата» на главной странице сайта или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

После оплаты откроется страница «Коммунальный бонус» — там можно получить подарки к новому учебному году. Пользователей ждут скидки на онлайн-курсы, тренинги по программированию и математике, бесплатный доступ к книгам, музыке и сериалам.