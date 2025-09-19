Расчетный центр Подмосковья напомнил способы возврата переплаты за вывоз мусора

При длительном отсутствии дома можно оформить перерасчет платы за услугу «Обращение с ТКО». В Едином расчетном центре Подмосковья уточнили, что если клиент уезжал в отпуск, находился на даче или в командировке дольше пяти дней, он имеет право не перечислять средства за вывоз мусора в этот период.

Заявление можно подать еще до отъезда или в течение месяца после возвращения. Важно учитывать, с кем именно заключен договор. Если у потребителя прямые отношения с региональным оператором по обращению с отходами, обращаться следует к нему. В остальных случаях перерасчет оформляется через Единый расчетный центр Подмосковья.

Услуга доступна тем, кто зарегистрирован в жилом помещении. Для ее оформления в офисе понадобятся паспорт и его копия.

Кроме того, потребуется подтвердить свое отсутствие дома: предоставить копию командировочного удостоверения, справку из садового товарищества, медицинскую справку о лечении, билеты и другие документы. Все бумаги, кроме проездных, должны быть заверены печатью, содержать подпись, регистрационный номер и дату выдачи.

При необходимости у заявителя могут запросить выписки из ЕГРН или домовой книги — для уточнения данных о зарегистрированных жильцах и площади квартиры.

Есть и более удобный вариант – направить заявление дистанционно через личный кабинет или мобильное приложение центра. В этом случае достаточно прикрепить фотографии подтверждающих документов.

Актуальную информацию о перерасчете по другим коммунальным услугам можно найти на портале «Твой Домовой».