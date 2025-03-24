Расчетный центр Подмосковья напомнил способы возврата переплаты за коммуналку

Специалисты МосОблЕИРЦ рассказали о переплате по коммунальному счету. Излишек можно отследить и направить на перерасчет по другим видам услуг, а также авансировать на следующий месяц или вернуть.

В случае переплаты по квитанции в платежном документе в строке «Задолженность/переплата» излишек отражается со знаком « — ».

Если вы забыли про автоплатеж и заплатили повторно, или ошиблись в сумме и заплатили больше, сумма учтется как аванс за следующий месяц, отмечает пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Переплата в случае перерасчета учитывается в счет оплаты будущих начислений по услуге и поставщику, по которым она возникла. Например, если есть переплата за отопление и долг за горячее водоснабжение, то излишек по отоплению могут учесть в счет долга по горячей воде.

Если вы не хотите авансировать коммунальные платежи, переплату можно вернуть.

Подробнее о том, как это сделать и какие документы понадобятся, читайте на портале «Твой Домовой».