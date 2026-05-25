Расчетный центр Подмосковья напомнил способы вернуть деньги за ошибочный платеж

На сайте Единого расчетного центра Подмосковья работает раздел с подсказками, как разобраться с платежами за жилищно-коммунальные услуги. Инструкции разместили во вкладке «Поддержка клиентов».

С помощью сервиса можно найти или вернуть платеж дистанционно.

Такая необходимость возникает, если человек перевел деньги дважды, ошибся в реквизитах или перепутал номер лицевого счета. В этих случаях надо оформить обращение в личном кабинете на сайте или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Бывает и так, что после смены управляющей компании или поставщика услуги остается переплата, но в платежке она не отображается. Тогда можно подать заявление о ее перераспределении. Деньги либо зачтут как аванс за другие услуги, либо вернут на банковский счет.

Чтобы подать обращение, нужно зайти в личный кабинет на сайте или в приложении. В разделе «Отправить обращение» выбрать «Оплата», а затем пункт «Сверка и корректировка платежа» или «Розыск и возврат платежа». После этого останется отправить заявку и приложить фото документов.

Важно, что подать такое обращение может только собственник помещения. Список нужных бумаг и подробные инструкции доступен на сайте.