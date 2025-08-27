Расчетный центр Подмосковья напомнил способы погашения долгов за ЖКУ

Единый расчетный центр Подмосковья напомнил жителям региона о необходимости вовремя оплачивать коммунальные услуги. Для удобства клиентов им поступают уведомления.

Центр отправляет пользователям сообщения, электронные письма и квитанции с информацией о задолженности.

Если уведомление поступило, но долг уже погашен, повторное перечисление средств не требуется.

Особое внимание специалисты обращают на последствия несвоевременной оплаты: увеличение суммы задолженности, отключение услуг, расходы на их повторное подключение, временную приостановку выплат льгот и субсидий.

Пени начисляют ежедневно, их размер зависит от общей суммы платежа. В течение первых 90 дней размер начисления составляет 1/300 ключевой ставки Центрального банка России, а с 91-го дня — 1/130.

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации и найти подходящий вариант погашения задолженности, жители могут обратиться в Центр регулирования задолженности по телефонам 8 (936) 501-73-09 и 8 (919) 992-38-28.

Для тех, кто оказался в трудных обстоятельствах, предусмотрена возможность рассрочки: оформление соглашения на постепенное погашение долга доступно через управляющую или ресурсоснабжающую организацию.

Перечислить деньги за коммунальные услуги без комиссии можно с помощью системы быстрых платежей на сайте центра, в личном кабинете, мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» или прямо из электронных счетов.

Необходимо помнить, что оплачивать жилищно-коммунальные услуги необходимо даже в том случае, если в квартире никто не зарегистрирован и не проживает.

Снизить расходы можно за счет регулярной передачи показаний счетчиков. Кроме того, при временном отсутствии жильцов, перебоях или предоставлении услуг ненадлежащего качества доступен перерасчет.