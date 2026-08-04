Расчетный центр Подмосковья напомнил способы погашения долгов за ЖКУ

В Едином расчетном центре Подмосковья напомнили, как избежать долгов за жилищно-коммунальные услуги. Знание простых правил поможет сохранить бюджет.

Оплачивать жилищно-коммунальные услуги обязаны собственники, наниматели и все совершеннолетние, зарегистрированные в жилом помещении. При задолженности за муниципальное жилье органы местного самоуправления могут обратиться в суд с требованием о выселении.

При банкротстве списанию подлежат только долги, возникшие до принятия судом заявления о банкротстве. Если банкрот владеет лишь долей в квартире, списывается задолженность пропорционально этой доле. При наличии других зарегистрированных жильцов долг могут взыскать с них как с солидарных должников.

При смене собственника задолженность по коммунальным услугам остается за тем, кто владел или пользовался жильем в период ее возникновения. Исключение составляют случаи наследования недвижимости и долги по взносам на капитальный ремонт.

Важно помнить, что низкое качество коммунальных услуг не освобождает от оплаты.

За просрочку платежей с 31-го дня начисляют пени: до 90 дней — в размере 1/300 ключевой ставки за каждый день, с 91-го дня — 1/130 ставки. До 1 января 2027 года при расчете применяют минимальную ставку 9,5%.

Задолженность может привести к приостановке льгот и субсидий, ограничению коммунальных услуг при неоплате более двух месяцев, а также судебному взысканию.

Проверить задолженность можно в личном кабинете и мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», на сайте расчетного центра, а информацию об исполнительном производстве — на портале госуслуг или сайте ГУФССП.

Оплачивать счета рекомендуют по строке «Итого к оплате», включающей текущие начисления и задолженность.

При финансовых трудностях можно оформить рассрочку. Вопросы по начислениям можно задать через личный кабинет, по телефону 8 (499) 444-01-00, видеосвязи или в клиентском офисе.

Оплата квитанций без комиссии доступна в личном кабинете, приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», на сайте расчетного центра и в боте в «Макс».