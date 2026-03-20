Расчетный центр Подмосковья напомнил способы погашения долгов за ЖКУ

Единый расчетный центр Подмосковья разъяснил жителям, как правильно ориентироваться в начислениях за жилищно-коммунальные услуги и что делать при поступлении долговых уведомлений. Платежные документы доставляют адресатам до пятого числа каждого месяца.

Оплату необходимо произвести до 15-го числа. Если все сделано вовремя, подтверждение появится в графе «Оплачено» в следующем месяце, а также отобразится в личном кабинете на сайте организации.

Нередко жители обнаруживают в мобильных банках отдельные счета от ресурсоснабжающих организаций — за газ, свет или воду. Специалисты напоминают: если эти услуги уже включены в единый платежный документ расчетного центра, перечислять средства повторно не нужно.

В случае когда коммунальные платежи не поступают более двух месяцев, расчетный центр начинает направлять напоминания — при помощи сообщений, по электронной почте или отдельными долговыми квитанциями.

Если к моменту получения такого извещения задолженность уже погашена, повторно платить не требуется. Закрыть и накопившийся долг, и текущие начисления можно одним платежом, перечислив сумму, указанную в строке «Итого к оплате» в свежей квитанции.

Проверить актуальный баланс и наличие задолженности проще всего через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Узнать о возможном возбуждении исполнительного производства можно на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов или на портале государственных услуг.

При возникновении вопросов по начислениям или оплате разъяснения можно получить в разделе «Отправить обращение» в личном кабинете, по номеру телефона 8 (499) 444-01-00 (ежедневно с 8:00 до 22:00) или в клиентских офисах компании.