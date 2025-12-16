Расчетный центр Подмосковья напомнил способы погашения долгов за ЖКУ

В преддверии новогодних праздников Единый расчетный центр Подмосковья советует жителям региона не откладывать проверку долгов за коммунальные услуги и заранее привести счета в порядок. Уже в декабре около 43 тысяч человек могут столкнуться с запретом на выезд за границу из-за задолженностей.

Неоплаченные счета со временем только растут — к основной сумме добавляются пени. Кроме того, могут быть приостановлены выплаты льгот и субсидий, а после вынесения судебного решения приставы вправе арестовать банковские счета как самих должников, так и зарегистрированных в квартире жильцов.

Если долг превышает 30 тысяч рублей, возможно и ограничение на выезд из России.

Проверить состояние лицевого счета и узнать сумму задолженности можно несколькими способами: в личном кабинете или при помощи бота на сайте, в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», в офисах центра или по номеру телефона 8 499 444 01 00.