Расчетный центр Подмосковья напомнил способы погашения долгов за ЖКУ
В преддверии новогодних праздников Единый расчетный центр Подмосковья советует жителям региона не откладывать проверку долгов за коммунальные услуги и заранее привести счета в порядок. Уже в декабре около 43 тысяч человек могут столкнуться с запретом на выезд за границу из-за задолженностей.
Неоплаченные счета со временем только растут — к основной сумме добавляются пени. Кроме того, могут быть приостановлены выплаты льгот и субсидий, а после вынесения судебного решения приставы вправе арестовать банковские счета как самих должников, так и зарегистрированных в квартире жильцов.
Если долг превышает 30 тысяч рублей, возможно и ограничение на выезд из России.
Проверить состояние лицевого счета и узнать сумму задолженности можно несколькими способами: в личном кабинете или при помощи бота на сайте, в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», в офисах центра или по номеру телефона 8 499 444 01 00.
Сведения о запрете покидать страну доступны на региональном портале государственных услуг. Для этого в строке поиска следует ввести запрос «Ограничение на выезд» и последовательно выбрать пункты «От пристава» и «Узнать об ограничении на выезд».
Внимание жителей Подмосковья обращают на то, что даже после полного погашения долга снятие ограничений происходит не мгновенно, а в несколько этапов.
Оплатить коммунальные счета можно любым удобным способом: через личный кабинет и специальную кнопку на сайте, в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», напрямую из электронной почты по электронному счету, в клиентских офисах, в отделениях, терминалах и онлайн-сервисах банков.
Кроме того, в декабре действуют новогодние акции. Так, при полной оплате счетов до 25 декабря через личный кабинет или мобильное приложение есть шанс выиграть 3 999 рублей, а за первое перечисление средств через систему быстрых платежей предусмотрен кешбэк в размере 3%.
Подробнее о правилах можно узнать по ссылке.