Расчетный центр Подмосковья напомнил способы погашения долгов за ЖКУ

Платить вовремя за жилищно-коммунальный услуги — выгодно. Обычно 10 число месяца, который следует за расчетным, является крайним сроком для внесения платежей, что отражено в квитанции.

Для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, доступна рассрочка. Заключить соглашение о погашении задолженности со временем можно заключить в управляющей или ресурсоснабжающей организации.

Без комиссии перечислить средства за коммунальные услуги можно через систему быстрых платежей в личном кабинете или приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», на сайте без регистрации по кнопке моментальной оплаты, в клиентских офисах, а также по электронным счетам в письмах.

Оплату также принимают в отделениях, терминалах и онлайн-сервисах банков. В октябре при перечислении средств можно получить кешбэк в размере 3%, а также шанс выиграть 3999 рублей. Дополнительные сведения об акциях доступны на сайте расчетного центра.

Напомним, платить за жилищно-коммунальные услуги должны собственники, их совершеннолетние родственники или арендаторы.

После вынесения судебного решения взыскание задолженности может коснуться всех зарегистрированных в квартире жильцов, что способно увеличить расходы, а также повлечь за собой приостановку выплаты субсидий и льгот.

Единый расчетный центр Подмосковья заботится о клиентах и в сообщениях, электронных письмах и долговых квитанциях напоминает о необходимости оплаты.

Если долг погасили до момента получения уведомления, его можно проигнорировать.

Информацию о начислениях можно уточнить в любом клиентском офисе центра, по номеру 8 499 444 01 00 или в обращении через личный кабинет.