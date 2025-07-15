Расчетный центр Подмосковья напомнил способы передачи показаний счетчиков

Фото: ООО "МосОблЕИРЦ"

В июле начался новый период приема показаний счетчиков. Жители Подмосковья могут направить данные несколькими способами.

Это можно сделать через личный кабинет на сайте, мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», чат-бот или по телефону контакт-центра 8 499 444 01 00. Кроме того, доступна очная подача в отделениях центра.

Для тех, кто недавно установил или поверил счетчики воды, информация обновится в течение месяца.

Если данные еще не появились в системе, показания можно отправить через специальную кнопку в личном кабинете или приложении либо сообщить оператору контакт-центра.

Важно передать акт выполненных работ в управляющую компанию или в Единый расчетный центр. Электронная подача доступна через личный кабинет — для этого необходимо прикрепить фотографию документа в разделе «Направить обращение».

Для клиентов услуги под ключ эта процедура не требуется — данные передает мастер.

Если показания не предоставлены вовремя, начисление производится по среднемесячному объему или нормативу. После следующей корректной передачи данных будет выполнен перерасчет по фактическому потреблению.

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