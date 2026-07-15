Расчетный центр Подмосковья напомнил способы передачи показаний счетчиков

Жителям Подмосковья напомнили о важности своевременной передачи показаний приборов учета в летний период. В Едином расчетном центре региона отметили, что это особенно актуально во время отпусков и поездок на дачу, поскольку позволяет оплачивать коммунальные услуги по фактическому потреблению, а не по среднемесячным начислениям или установленным нормативам.

Даже при длительном отсутствии дома переданные вовремя показания помогут избежать лишних расходов и обеспечат более точный расчет платежей за коммунальные ресурсы.

Передать данные счетчиков можно несколькими способами: через личный кабинет или онлайн-чат на сайте, с помощью мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн», через терминалы, установленные в офисах расчетного центра, а также по телефону контактного центра 8 499 444-01-00.

Кроме того, по этим каналам жители могут получить консультацию по вопросам поверки и замены приборов учета.