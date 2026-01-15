Расчетный центр Подмосковья напомнил способы передачи показаний счетчиков

В Подмосковье начался январский период передачи показаний счетчиков. Актуальные данные важны для точных начислений за коммунальные услуги.

Показания счетчиков принимают с 15 по 26 января. Узнать точные сроки передачи данных по водоснабжение и отоплению можно в личном кабинете на сайте Единого расчетного центра Подмосковья.

Своевременное предоставление показаний помогает избежать начислений по усредненным нормативам. Так, если клиент не передавал данные в декабре и платил по среднемесячному потреблению, то после получения январских показаний центр сделает перерасчет на основании реальных цифр.

Сейчас передать показания можно несколькими удобными способами. Самый популярный — онлайн через личный кабинет или в мобильном приложении ежедневно с 6:00 до 23:00. На портале также работает чат-бот, который принимает сведения без предварительной регистрации.

Кроме того, все желающие могут позвонить по номеру 8 (499) 444-01-00 и предоставить данные голосовому помощнику. Также доступен способ передачи показаний через терминалы в офисах расчетного центра.