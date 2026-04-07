Расчетный центр Подмосковья напомнил способы оплаты ЖКУ без комиссии

В Подмосковье определили наиболее популярные способы оплаты коммунальных услуг. В Едином расчетном центре отметили, что пользователи все чаще отдают предпочтение цифровым сервисам, позволяющим быстро и без комиссии перечислять оплату.

Лидером рейтинга стал чат-бот в приложении MAX. Этот способ только недавно появился, но уже привлек внимание удобством: для оплаты не требуется регистрация или переход на сторонние сайты, достаточно ввести номер лицевого счета из квитанции. При этом пользователи могут воспользоваться системой быстрых платежей, чтобы осуществить оплату без комиссии.

Высокую популярность сохраняет и личный кабинет на сайте расчетного центра. Согласно статистике, около двух третей пользователей при оплате выбирают именно СБП, стремясь избежать дополнительных расходов.

Также в числе востребованных остается мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», через которое можно не только оплачивать счета, но и контролировать начисления.

Среди быстрых решений жители активно используют кнопку моментальной оплаты на официальном сайте центра, а также электронную почту — этот вариант удобен для тех, кто получает счета в цифровом формате и предпочитает оплачивать их напрямую из письма.

Несмотря на рост онлайн-сервисов, традиционные способы оплаты по-прежнему остаются актуальными. Жители региона продолжают обращаться в клиентские офисы расчетного центра, а также пользоваться услугами банковских отделений, терминалов и онлайн-сервисов финансовых организаций.