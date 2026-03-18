Расчетный центр Подмосковья напомнил способы оплаты ЖКУ без комиссии
Самым востребованным способом оплаты коммунальных услуг в Подмосковье остается система быстрых платежей. Предпочтение этому сервису отдают свыше 70% пользователей личного кабинета Единого расчетного центра региона.
Ключевое премущество — отсутствие комиссии.
Оплата при помощи системы быстрых платежей возможна в личном кабинете или по кнопке моментальной оплаты на сайте центра, в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», по электронному счету, который приходит на почту, или через бота в приложении МАХ.
Кроме того, перечислить средства можно при помощи банковских карт или SberPay через сервисы расчетного центра и терминалы, а также в отделениях и на онлайн-сервисах банков.