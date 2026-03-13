Расчетный центр Подмосковья напомнил способы оплаты ЖКУ без комиссии

В Подмосковье подходит к концу срок оплаты жилищно-коммунальных услуг за прошлый месяц.В связи с изменениями в законодательстве внести платеж за февраль необходимо до 15 марта.

Жителям региона напоминают: оплачивать квитанции лучше вовремя. Это позволяет избежать начисления пеней за просрочку, а также сохранить право на получение положенных мер поддержки.

Льготами при оплате коммунальных услуг могут воспользоваться различные категории жителей, в том числе многодетные семьи, пенсионеры, ветераны, люди с инвалидностью и другие получатели социальной поддержки.

Кроме того, в Московской области действует система субсидий. Их предоставляют семьям, у которых расходы на оплату коммунальных услуг превышают 22% от совокупного дохода. При этом обязательное условие — отсутствие задолженности.

Оплатить квитанции без комиссии можно с помощью системы быстрых платежей несколькими способами: в личном кабинете на сайте расчетного центра или через кнопку мгновенной оплаты, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» или при помощи бота в приложении МАХ.

Также внести платеж за коммунальные услуги можно привычными способами — через банковские терминалы и онлайн-сервисы, в отделениях финансовых организаций или в клиентских офисах расчетного центра.