Расчетный центр Подмосковья напомнил способы оплаты ЖКУ без комиссии

Жителям Подмосковья напомнили о возможности вернуть комиссию при оплате коммунальных услуг через личный кабинет. Эта возможность предусмотрена для ряда льготных категорий клиентов.

Перечень тех, кто освобождается от оплаты комиссии при расчетах за жилищно-коммунальные услуги, закреплен распоряжением правительства России. К таким категориям относятся пенсионеры, люди с инвалидностью, ветераны, члены многодетных семей, а также родственники погибших или умерших участников Великой Отечественной войны и других боевых действий.

Для возврата комиссии необходимо направить обращение через личный кабинет Единого расчетного центра. К заявке следует приложить банковские реквизиты и подтверждающие документы: фотографию паспорта, удостоверения пенсионера, ветерана или многодетной семьи либо справку об инвалидности, а также квитанцию об оплате.

Если платеж выполнили через сервис SberPay, за возвратом комиссии необходимо обратиться в Сбербанк или ВБРР. В случаях, когда оплата производилась в банковском отделении или через мобильное приложение, вопрос возврата решается непосредственно в той финансовой организации, через которую проходил платеж.

Жители региона могут погашать коммунальные счета без комиссии. Для этого в личном кабинете доступна оплата через систему быстрых платежей. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо выбрать кнопку «Оплатить», затем перейти к оплате и подтвердить платеж через СБП.