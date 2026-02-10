Расчетный центр Подмосковья напомнил способы оплаты ЖКУ без комиссии

Рекомендованный срок оплаты коммунальных услуг за январь завершается 10 февраля. В Едином расчетном центре Подмосковья напомнили о преимуществах своевременного перечисления средств.

Оплата в срок позволяет получать все положенные субсидии и компенсации в полном объеме, а также защищает от начисления пеней и возможных отключений.

В мобильном приложении банков иногда могут появляться отдельные счета, например за свет или газ. Если эти услуги уже входят в единый платежный документ, уведомления можно игнорировать. Совершить оплату по одной общей квитанции — надежнее и проще.

Чтобы избежать путаницы в будущем, можно отключить дублирующие уведомления в настройках банковского приложения. Если не получится сделать это самостоятельно, следует обратиться в службу поддержки.

Оплатить коммунальные услуги без комиссии можно через личный кабинет расчетного центра, приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» или в офисе организации. Средства также можно перечислить через любой банк или его приложение.