Расчетный центр Подмосковья напомнил способы оплаты ЖКУ без комиссии
В Едином расчетном центре Подмосковья напомнили, что в большинстве округов региона 10 ноября завершается рекомендованный срок оплаты коммунальных счетов. Сделать это можно разными способами.
Перечислить средства без комиссии можно в личном кабинете на официальном сайте центра или при помощи кнопки моментальной оплаты. Кроме того, функция доступна в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» и по номеру электронного счета, который содержится в письме, пришедшем на почту.
Оплатить жилищно-коммунальные услуги также можно в офисах расчетного центра, терминалах, отделениях и на банковских сервисах онлайн.
Кроме того, при оплате счетов до Нового года можно получить кешбэк и шанс выиграть 3 999 рублей.
Условия акции доступны по ссылке.