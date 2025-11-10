Расчетный центр Подмосковья напомнил способы оплаты ЖКУ без комиссии

В Едином расчетном центре Подмосковья напомнили, что в большинстве округов региона 10 ноября завершается рекомендованный срок оплаты коммунальных счетов. Сделать это можно разными способами.

Перечислить средства без комиссии можно в личном кабинете на официальном сайте центра или при помощи кнопки моментальной оплаты. Кроме того, функция доступна в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» и по номеру электронного счета, который содержится в письме, пришедшем на почту.

Оплатить жилищно-коммунальные услуги также можно в офисах расчетного центра, терминалах, отделениях и на банковских сервисах онлайн.

Кроме того, при оплате счетов до Нового года можно получить кешбэк и шанс выиграть 3 999 рублей.

Условия акции доступны по ссылке.