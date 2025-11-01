Расчетный центр Подмосковья напомнил способы оплаты ЖКУ без комиссии

Квитанции за октябрьские коммунальные услуги уже доступны для просмотра и оплаты в личных кабинетах клиентов Единого расчетного центра Подмосковья. Параллельно с этим начата рассылка бумажных платежных документов по почте.

Начисление платежей производится согласно установленным тарифам и фактическим показателям потребления. Все желающие разобраться в принципах формирования тарифной политики и понять причины различий в суммах платежей могут посетить информационный портал «Твой Домовой».

Что касается сроков внесения платежей, то в большинстве муниципальных образований Подмосковья рекомендуется оплачивать услуги до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Соблюдение этого срока гарантирует, что платеж будет обработан и корректно отобразится в квитанции за следующий месяц в графе «Оплачено».

Для удобства жителей доступно несколько способов оплаты, включая перевод без комиссии через систему быстрых платежей.

Оплатить услуги можно через личный кабинет на сайте, используя специальную кнопку для моментальных платежей, через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», а также через электронные счета, полученные по почте.

Традиционно доступна оплата в клиентских офисах расчетного центра, банковских отделениях, через терминалы и онлайн-сервисы финансовых организаций.

Особенностью ноября станет специальная акция, в рамках которой при оплате счетов абоненты могут получить кешбэк и принять участие в розыгрыше денежных призов. Детали акции размещены на официальном портале расчетного центра.