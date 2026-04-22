Расчетный центр Подмосковья напомнил способы оплаты долгов за ЖКУ

Жителям Подмосковья нередко поступают сообщения в мессенджерах, чатах и по электронной почте с призывами срочно оплатить долги или предоставить данные для перерасчета. В Едином расчетном центре региона предупредили, что такие уведомления могут быть частью мошеннических схем.

Официальная информация о начислениях и перерасчетах всегда отражается в платежных документах — как бумажных, так и электронных. Если проходит корректировка, соответствующее уведомление появляется непосредственно в квитанции, под таблицей расчетов.

В случае образования задолженности жители получают уведомления только через проверенные каналы: автообзвон, сообщения, телефонный звонок, а также при помощи официальных извещений в бумажном или электронном виде.

Сотрудники расчетного центра никогда не требуют срочно перевести деньги, установить сторонние приложения или сообщить код подтверждения и персональные данные.

Особое внимание уделяют так называемым оранжевым долговым извещениям. В них всегда указаны контактный номер центра 8 (499) 444-01-00, перечень услуг и поставщиков, по которым образовалась задолженность, а также полные платежные реквизиты — ИНН, расчетный и корреспондентский счета, БИК.

Специалисты рекомендуют при любых сомнениях сверять данные: реквизиты в извещении должны полностью совпадать с теми, что указаны в ежемесячной квитанции или на официальном сайте мособлеирц.рф. Также важно проверять номер лицевого счета и внимательно изучать платежную страницу при оплате через QR-код.

Уточнить информацию о начислениях или задолженности можно через личный кабинет на сайте, в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», по номеру телефона 8 (499) 444-01-00 или в клиентских офисах.

Сведения доступны также в мессенджере MAX, телеграм-канале и в группе в соцсети «ВКонтакте».