Расчетный центр Подмосковья напомнил способы корректировки суммы платежа за ЖКУ

Жители Подмосковья, которые случайно дважды оплатили коммунальные услуги или ошиблись при вводе реквизитов, могут решить проблему дистанционно. В Едином расчетном центре напомнили о возможностях онлайн-сервисов.

Чтобы начать процедуру возврата или корректировки платежа, достаточно авторизоваться в личном кабинете на официальном сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

В блоке «Отправить обращение» необходимо выбрать категорию «Оплата», после чего система предложит два варианта действий: «Сверка и корректировка платежа» либо «Розыск и возврат платежа».

Заявителю останется заполнить форму и прикрепить сканы или фотографии подтверждающих документов. Важно учитывать, что направить заявку на возврат денежных средств вправе исключительно собственник жилья.

Перечень документов варьируется в зависимости от цели обращения. В обязательный пакет входят паспорт и платежный документ (чек), подтверждающий факт перечисления суммы.

Для возврата переплаты также потребуются банковские реквизиты и выписка из Единого государственного реестра недвижимости. Если же необходимо перенести ошибочно отправленную сумму на другой лицевой счет, дополнительно понадобится банковская выписка.

Прибегнуть к услуге розыска платежа специалисты рекомендуют в случаях, когда после оплаты прошло более пяти рабочих дней, а деньги так и не отразились на лицевом счете.

Перевести необходимую сумму без комиссии можно через систему быстрых платежей. Удобные способы для оплаты ЖКУ включают личный кабинет на сайте и в приложении расчетного центра, кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта, электронный счет, приходящий на почту, а также специальный бот в приложении МАХ.

Срок оплаты квитанций за февраль истекает 15 марта.

Личный кабинет и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» доступны каждый день с 6:00 до 23:00.