Расчетный центр Подмосковья напомнил способы избежания переплаты за ЖКУ

Регулярное соблюдение нескольких простых правил помогает жителям Подмосковья избегать лишних расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и оплачивать только фактически потребленные ресурсы. В Едином расчетном центрн региона напомнили, что для этого достаточно своевременно передавать показания приборов учета, не откладывать оплату квитанций и пользоваться удобными способами внесения платежей.

Одно из ключевых условий корректного начисления — своевременная передача показаний счетчиков. Если данные поступают вовремя, расчет производится на основании реального объема потребленных коммунальных ресурсов. Однако при отсутствии показаний или несвоевременной замене прибора учета начисления сначала выполняются исходя из среднемесячного потребления, а затем — по установленным нормативам.

В этом случае сумма в платежном документе может заметно увеличиться, поскольку при расчете применяют повышающие коэффициент.

Проверить сроки передачи показаний по воде и отоплению можно в разделе личного кабинета «Счетчики» на сайте центра или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Данные по потреблению электроэнергии принимаются до 26-го числа каждого месяца.

Вносить платежи необходимо не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Это позволяет избежать начисления пеней, дополнительных расходов на повторное подключение коммунальных услуг в случае их ограничения из-за задолженности, а также возможных судебных издержек.

Кроме того, своевременная оплата помогает сохранить право на получение предусмотренных законодательством льгот и субсидий.

Внести платеж можно банковской картой, при помощи системы быстрых платежей без комиссии, в отделениях и приложениях банков, а также через платежные терминалы.