Расчетный центр Подмосковья напомнил способы избежания переплаты за воду

Единый расчетный центр Подмосковья предупредил, что с начала декабря отсутствие в квартире исправных счетчиков холодной воды приводит к увеличению платы за нее. Это связано с вступлением в силу новых правил.

Ранее повышающий коэффициент для расчета платы за холодную воду без прибора учета вырос вдвое.

Для электроэнергии и горячей воды он пока остался прежним — на уровне 1,5.

Новый повышенный тариф применяют автоматически в нескольких случаях: если в квартире нет счетчика, если он сломался или вышел срок его поверки, а также если собственник не разрешает специалисту проверить прибор или снять показания.

В таких ситуациях после трех месяцев плата за воду будет начисляться по нормативам, умноженным на коэффициент 3.

Исключение составляют те дома, где установка счетчиков технически невозможна. Чтобы подтвердить это, следует получить соответствующий акт в своей управляющей компании и предоставить его в центр.

Чтобы избежать лишних расходов, жителям рекомендуют установить счетчики воды, а также определить состояние уже имеющихся приборов.

За разъяснениями можно обратиться в клиентские офисы расчетного центра и на официальный сайт. Также сведения доступны в личном кабинете, мобильном приложении и по телефону горячей линии 8-499-444-01-00, который работает ежедневно до 22:00.