Расчетный центр Подмосковья напомнил способы избежания двойной оплаты ЖКУ

Жители Московской области стали получать от банков повторные уведомления и отдельные счета за коммунальные услуги. Параллельно те же самые начисления могут отражаться в едином платежном документе расчетного центра региона.

Эта ситуация вызывает логичный вопрос: как поступить, чтобы не совершить двойной платеж?

Если услуги уже включены в единую квитанцию, то отдельные банковские счета можно игнорировать — достаточно ежемесячно вносить необходимую сумму по документу, поступившему от расчетного центра.

Для удобства можно подписаться на электронный счет через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Для этого в разделе «Платежи» необходимо активировать в настройках опцию «Получать платежные документы в электронном виде».

Уведомления от банка и дублирующие сведения можно отключить в настройках приложения. При возникновении трудностей доступно обращение в службу поддержки или банковское отделение.

Уточнить детали по начислениям за жилищно-коммунальные услуги всегда можно несколькими способами: через личный кабинет МосОблЕИРЦ в разделе «Отправить обращение», по номеру телефона 8 (499) 444 01 00 ежедневно с 8:00 до 22:00 или очно в любом клиентском офисе.