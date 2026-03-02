Расчетный центр Подмосковья напомнил способ оплаты ЖКХ без комиссии

В личном кабинете Единого расчетного центра Подмосковья при оплате картой иногда появляется дополнительная сумма, которую добавляет провайдер за обработку операции. Эти средства можно вернуть, если пользователь относится к льготной категории.

Речь идет о пенсионерах, людях с инвалидностью, ветеранах, многодетных семьях, родственниках погибших участников Великой Отечественной войны и других боевых действий.

Чтобы получить возврат, нужно отправить обращение из личного кабинета и прикрепить реквизиты счета, а также фотографии документов — паспорта, удостоверения льготника или справки об инвалидности и оплаченной квитанции.

Список тех, кто освобожден от таких комиссий при оплате коммунальных услуг, закреплен распоряжением правительства России от 27 апреля 2024 года.

Если платеж проходил через SberPay, вопрос возврата решается через банк. То же правило действует и при оплате через банковские офисы или мобильные приложения: комиссию возвращает именно та организация, через которую прошел платеж.

Избежать лишних действий можно сразу — счета оплачиваются без комиссии через систему быстрых платежей.