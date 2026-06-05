Расчетный центр Подмосковья напомнил преимущества электронной платежки

Жителям Московской области напомнили, что переход на электронные квитанции за жилищно-коммунальные услуги не влияет на получение льгот и субсидий. В Едином расчетном центре пояснили, что при назначении выплат ключевое значение имеет факт своевременной оплаты услуг, а подтвердить его можно банковской выпиской или платежным чеком.

Информация о произведенных платежах автоматически поступает в органы социальной защиты, поэтому предоставление бумажной квитанции в большинстве случаев не требуется. Вместе с тем отдельные ведомства, в том числе Фонд пенсионного и социального страхования России, могут запросить документ на бумажном носителе. Получить его можно бесплатно в клиентских офисах расчетного центра или распечатать самостоятельно.

В электронном формате жителям также доступны различные справки и выписки, необходимые для оформления или продления мер социальной поддержки. Заказать документы можно на портале или в мобильном приложении учреждения. Исключение составляют справки, требующие заверения печатью, — их выдают только в офисах обслуживания.

Кроме того, пользователи могут в любой момент скачать и распечатать платежный документ за интересующий период, а также подключить получение квитанций по электронной почте. Для этого достаточно активировать функцию в личном кабинете и указать адрес электронной почты.

В ведомстве также напомнили о возможности получать единый платежный документ в цифровом виде через региональный портал госуслуг.

По словам министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игоря Даниленко, сервис показывает устойчивый рост популярности среди жителей.