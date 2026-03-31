Расчетный центр Подмосковья напомнил правила получения льгот на оплату ЖКУ

В Едином расчетном центре Московской области напомнили о ключевых условиях получения льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Несмотря на то что оформление и назначение выплат находятся в ведении органов социальной защиты, одним из решающих факторов остается своевременная оплата счетов.

При наличии задолженности компенсации могут быть временно приостановлены.

Механизм устроен следующим образом: каждый месяц центр передает в органы соцзащиты данные о поступивших платежах от жителей. На основе этой информации Единый выплатной центр рассчитывает и перечисляет компенсации тем, кто имеет на них право. Сведения о начисленных суммах можно увидеть непосредственно в платежных документах.

В ряде случаев органы социальной защиты вправе запросить подтверждающие бумаги. Речь идет о выписке из финансово-лицевого счета или справке с детализацией начислений и оплат. Такие документы требуются, например, при первичном оформлении льгот, продлении выплат или их восстановлении после перерыва.

Получить необходимые справки могут собственники жилья или зарегистрированные жильцы. Это можно сделать двумя способами: обратиться в клиентский офис центра и получить документ с печатью в день визита (при себе нужно иметь паспорт) или оформить запрос онлайн через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» (в этом случае выдается электронная версия без печати).

Если компенсации перестали поступать из-за задолженности, первым шагом должно стать ее погашение. В большинстве случаев после поступления информации об оплате начисления возобновляются автоматически. Однако иногда может потребоваться дополнительное подтверждение — чек или выписка со счета.

Актуальный перечень документов и порядок их предоставления можно узнать в территориальных органах социальной защиты, многофункциональных центрах, а также на региональном портале госуслуг.