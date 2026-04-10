Расчетный центр Подмосковья напомнил порядок оплаты взносов на капремонт

В Московской области обязанность оплачивать взносы на капитальный ремонт распространяется на всех владельцев помещений в многоквартирных домах. Речь идет не только о собственниках квартир, но и о тех, кто владеет машино-местами, кладовыми или коммерческими помещениями.

Начисление таких платежей начинается после того, как дом включают в региональную программу капитального ремонта. Исключение составляют лишь здания, признанные аварийными, подлежащими сносу или реконструкции.

Начислением взносов занимается Единый расчетный центр.

Для собственников нежилых помещений квитанции могут включать дополнительные строки — например, оплату услуг управляющей компании, электроэнергию или расходы на обслуживание элементов благоустройства дома.

Иногда владельцы парковочных мест или кладовых не получают счета, в частности, из-за отсутствия почтового ящика. В таких случаях начисления продолжают формироваться. При этом долги по взносам на капитальный ремонт не списывают автоматически даже по истечении срока исковой давности.

Проверить начисления, а также историю оплат можно через личный кабинет на портале Фонда капитального ремонта. Задать вопрос специалисты предлагают и по электронной почте post@fkr-mosreg.ru или по телефону горячей линии фонда +7-495-104-59-59.

Чтобы получать квитанции и контролировать платежи по нежилому помещению, владельцам необходимо открыть лицевой счет в расчетном центре. Для этого потребуется предоставить документы, подтверждающие право собственности. После оформления счета можно уточнить начисленные суммы и оформить получение электронных платежных документов.

Сделать это можно и дистанционно. Пользователи личного кабинета вправе направить обращение онлайн, выбрав соответствующий раздел и при необходимости прикрепив документы.

Там же доступна подписка на электронные счета — они приходят быстрее бумажных квитанций, сохраняются в системе и позволяют оплачивать услуги удобным способом, в том числе через систему быстрых платежей без комиссии.