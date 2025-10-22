Расчетный центр Подмосковья напомнил порядок оформления онлайн-обращений

Жители Подмосковья могут решить вопросы по квартплате через личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». С их помощью можно не только оплачивать коммуналку, но и направлять обращения и нужные документы.

Для этого пользователю необходимо зарегистрироваться или войти в личный кабинет. На главной странице в разделе «Сервис» можно будет увидеть функцию «Отправить обращение».

После клика откроются предложения по тематикам: расчеты и начисления, платежный документ, оплата задолженности, прибор учета, качество услуг, лицевой счет, техподдержка или другое.

В форме потребуется описать суть обращения и при необходимости прикрепить вложения. Срок ответа составляет 24 часа.

Также в личном кабинете и приложении можно оплачивать счета без комиссии, заказывать необходимые услуги, выигрывать призы по акциям и многое другое.

Сервис доступен ежедневно с 06:00 до 23:00.