Расчетный центр Подмосковья напомнил порядок начисления платы за общедомовые нужды

Единый расчетный центр Подмосковья разъяснил, как формируется плата за ресурсы, которые используют на общедомовые нужды. Речь идет о воде и электричестве, необходимых для уборки и освещения подъездов, обеспечения работы лифтов, домофонов, насосов и прочих инженерных систем.

Если в доме нет прибора учета, сумму рассчитывают по нормативу, умноженному на площадь мест общего пользования. Тарифы устанавливает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области в расчете на квадратный метр.

При наличии устройства объем потребления ресурсов определяется как разница между показаниями общедомового счетчика и суммой индивидуальных приборов учета.

Рассчитывается плата просто: потраченные ресурсы распределяют между жильцами пропорционально площади их квартир и умножают на действующий тариф.

Если счетчик есть и собственники решили учитывать реальные показания, оплата может формироваться как по фактическому расходу, так и по среднемесячным показателям прошлого года с дальнейшим перерасчетом.

Уточнить сумму начислений за общедомовые нужды можно в платежном документе Единого расчетного центра — в таблице или разделе «Справочная информация», в личном кабинете на сайте или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в категории «Умная платежка».

Дополнительную информацию о жилищно-коммунальных услугах доступна в Telegram-канале центра.