Расчетный центр Подмосковья напомнил порядок начислений за отопление

Размер платы за отопление в Подмосковье зависит от того, какой способ начислений действует в конкретном муниципалитете. В Едином расчетном центре региона напомнили, что в одних домах их производят только в холодные месяцы, в других — распределяют равномерно на весь год.

Если применяют схему «1/7», платить нужно лишь в месяцы, когда фактически подают отопление.

Как только сезон завершается, начисления прекращаются — например, если батареи отключили 5 мая, в квитанции учтут только несколько дней месяца. При наличии исправного общедомового счетчика сумму рассчитывают по его показаниям, что позволяет учитывать реальное потребление.

В случае с системой «1/12» платежи делят на равные части в течение всего года, включая летние месяцы. При этом итоговая сумма не является окончательной: по завершении года проводят перерасчет.

Управляющая или ресурсоснабжающая организация снимает показания общедомовых приборов учета и сопоставляет их с уже начисленными объемами. Если возникает разница, ее корректируют.

Проверить, какой именно способ расчета используют в доме, а также уточнить состояние счетчиков и порядок передачи данных можно в своей управляющей компании или у поставщика ресурса.

Вся ключевая информация — объемы потребления, тарифы, нормативы и данные о поставщике — отражается в платежных документах расчетного центра. Подробные разъяснения доступны и в личном кабинете на сайте, в разделе «Умная платежка».

Получить консультацию можно дистанционно: через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», а также по телефону контактного центра 8 499 444 01 00.