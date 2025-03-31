Расчетный центр Подмосковья напомнил об оплате ЖКУ в мобильных офисах

Фото: Медиасток.рф

Мобильный офис расчетного центра продолжит работу в Подмосковье. В апреле его можно будет найти в Одинцове, Воскресенске, Электростали, Сергиевом Посаде и других муниципалитетах.

В мобильном офисе МосОблЕИРЦ можно передать показания счетчиков, оплатить ЖКУ, получить копию лицевого счета, справку о задолженности и другие документы.

В апреле он будет работать в следующих местах:

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