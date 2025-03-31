Расчетный центр Подмосковья напомнил об оплате ЖКУ в мобильных офисах
Мобильный офис расчетного центра продолжит работу в Подмосковье. В апреле его можно будет найти в Одинцове, Воскресенске, Электростали, Сергиевом Посаде и других муниципалитетах.
В мобильном офисе МосОблЕИРЦ можно передать показания счетчиков, оплатить ЖКУ, получить копию лицевого счета, справку о задолженности и другие документы.
В апреле он будет работать в следующих местах:
- 1 апреля: Одинцово, село Немчиновка, улица Связистов, д. 2, с 10:30 до 15:00
- 2 апреля: Богородский, поселок Воровского, улица Рабочая, д. 3 А, стр. 1, с 10:00 до 15:30;
- 3 апреля: Воскресенск, поселок Фосфоритный, улица Зайцева, д.22, с 11:00 до 14:30;
- 4 апреля: Электрогорск, площадь Советская, д.4, с 10.30 до 14.00;
- 7 апреля: Электросталь, поселок Всеволодово, микрорайон Центральный, д.14, стр.1, с 10:30 до 15:00;
- 8 апреля: Сергиев Посад, поселок Загорские дали, возле д.7А, с 11:00 до 15:00;
- 9 апреля: Истра, село Новопетровское, улица Полевая, д.1А, с 11:00 до 14:30;
- 10 апреля: Лосино-Петровский, поселок Биокомбината, д.3, с 10:00 до 15:00;
- 11 апреля: Ленинский, поселок Володарского, улица Центральная, д.22, с 10:00 до 14:30;
- 14 апреля: Сергиев Посад, поселок НИИРП, площадь перед проходной, с 11:00 до 15:00;
- 15 апреля: Дубна, улица Центральная, д.18А, с 11:00 до 14:30;
- 16 апреля: Сергиев Посад, поселок Мостовик, улица Первомайская, д.2, с 11:00 до 15:00;
- 17 апреля: Воскресенск, поселок Фосфоритный, улица Зайцева, д.22, с 11:00 до 14:30;
- 18 апреля: Домодедово, деревня Гальчино, бульвар 60-летия СССР, д. 3, с 10:30 до 15:30;
- 23 апреля: Домодедово, микрорайон Растуново, улица Заря, д.26, с 10:30 до 15:30;
- 24 апреля: Богородский, поселок Воровского, улица Рабочая, д. 3 А, стр. 1, с 10:00 до 15:30;
- 25 апреля: Балашиха, микрорайон 1 мая, д.25, с 9:30 до 15:00;
- 28 апреля: Красногорск, п. Мечниково, д.22, с 10:30 до 15:00;
- 29 апреля: Химки, д. Брехово, Пятницкое шоссе, стр. 83М, с 11:00 до 15:00;
- 30 апреля: г.о. Одинцово, п. Лесной городок, ул. Лесная, д. 10, с 10:30 до 14:30.