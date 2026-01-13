Расчетный центр Подмосковья напомнил об изменении тарифов за ЖКУ

Большинство жителей Московской области получили счета за коммунальные услуги перед Новым годом. Платежки за январь Единый расчетный центр региона направит в начале февраля.

Сумму укажут с учетом показаний счетчиков и ранее совершенных платежей.

В центре также напомнили, что с 1 января плату за жилищно-коммунальные услуги начисляют по новым тарифам. Ранее для каждой ресурсоснабжающей организации их утвердил соответствующий комитет.

Распоряжения, которые устанавливают тарифы за водо-, тепло- и газоснабжение, доступны на сайте.

Что касается тарифов на электроэнергию в текущем году, то они были утверждены отдельным распоряжением комитета в конце декабря прошлого года.