Расчетный центр Подмосковья напомнил о завершении сроков оплаты ЖКУ

Расчетный центр Подмосковья напоминает, что 10 февраля заканчивается рекомендованный срок оплаты коммунальных услуг в большинстве городских округов. Жители Московской области могут упростить процесс оплаты через личный кабинет «МосОблЕИРЦ», привязав лицевой счет к банковской карте. Это позволит оплачивать услуги через СБП без комиссии и без необходимости заходить в банковское приложение. Такой возможностью уже воспользовались более 130 тысяч человек.

Чтобы привязать счет, необходимо зайти в личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Далее в разделе «Платежи» нужно заполнить данные, нажать «Перейти к оплате» и выбрать «Оплатить через СБП».

После оплаты в приложении банка появится кнопка «Привязать счет». Теперь платежи будут проходить автоматически, без дополнительных подтверждений. При необходимости можно изменить или удалить привязанный счет в настройках банка.