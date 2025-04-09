Расчетный центр Подмосковья напомнил о завершении срока оплаты ЖКУ за март

Собственникам жилья в многоквартирных домах Подмосковья напомнили, что к концу подходит срок оплаты жилищно-коммунальных услуг за март. Средства необходимо внести до 10 апреля.

В Министерстве жилищного-коммунального хозяйства региона уточнили, что оплатить услуги можно в отделениях и приложениях банков, офисах Единого расчетного центра Московской области, а также через инфоматы.

Уточнить сумму, которую следует внести, а также проверить баланс счета можно в личном кабинете центра, мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» или по номеру +7(499)444-01-00.

Жителям Подмосковья напомнили, что за просроченные платежи начисляют пени.

Попавшим в тяжелую ситуацию собственникам жилья рекомендуют обратиться к поставщику услуг и попросить о рассрочке.