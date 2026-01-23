Жителям Подмосковья напомнили правила передачи показаний счетчиков
В Подмосковье завершается прием показаний счетчиков электроэнергии. Данные необходимо передать до 26 числа включительно.
Чтобы узнать точные сроки по воде и теплу, а также проверить дату следующей поверки счетчика, можно зайти в личный кабинет на сайте Единого расчетного центра Подмосковья.
Вся информация находится в разделе «Счетчики».
Своевременная поверка — это способ платить за реальное потребление. Если срок поверки счетчика истек, то расчет оплаты меняется. Сначала начисления будут идти по среднему расходу за прошлые месяцы, а потом — по нормативу, который умножают на количество проживающих в квартире.
Важно помнить: к этому нормативу могут применить повышающий коэффициент. Для горячей воды он составляет 1,5, а для холодной — 3.
Чтобы не переплачивать, необходимо вовремя поверять или менять приборы учета.
Передать показания и получить дополнительные данные о работе счетчиков можно через личный кабинет на сайте расчетного центра, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», по номеру телефона 8 499 444-01-00 или в любом офисе центра.