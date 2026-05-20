Расчетный центр Подмосковья напомнил о возможностях высокотехнологичных сервисов

В Подмосковье активно развивают новые форматы дистанционного обслуживания клиентов Единого расчетного центра. Теперь жители региона могут решить вопросы, связанные с начислениями, оплатой услуг и корректировкой счетов при помощи видеосервисов.

Одним из новых инструментов стала платформа «Веб-консультант», которая работает в личном кабинете на сайте центра и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Пользователи могут записаться на видеоприем к реальным сотрудникам. Для записи достаточно выбрать соответствующий раздел в личном кабинете или приложении, указать номер лицевого счета и электронную почту.

Сейчас сервис тестируют в 11 округах Подмосковья, среди которых Химки, Щелково, Домодедово, Сергиев Посад и Воскресенск. В дальнейшем систему планируют сделать доступной для всех клиентов центра.

Развитие цифровых форматов обслуживания продолжается и в офлайн-пространстве. Осенью прошлого года в Люберцах начал работу первый цифровой офис. Вместо традиционных окон приема установили терминалы самообслуживания и оборудование для видеосвязи со специалистами.

Посетители могут оплатить счета, передать показания приборов учета, заказать услуги, распечатать или отсканировать документы, а при необходимости — получить консультацию сотрудника по видеосвязи.

Ежедневно цифровым офисом самостоятельно пользуются до 90 человек, а за время его работы сервисами воспользовались уже тысячи жителей Люберец.

Еще одним направлением стали видеоинфоматы — терминалы с сенсорным экраном, встроенными сканером и принтером. Для связи со специалистом достаточно снять трубку, после чего на экране появляется консультант.

Сейчас в регионе работают пять таких устройств: три – в цифровом офисе в Люберцах, еще по одному — в Королеве и в МФЦ Красногорска. В ближайшее время сеть планируют расширить еще на 12 терминалов.

Особенно востребованными новые сервисы оказались среди пожилых жителей. Через видеоинфоматы провели уже около четырех тысяч консультаций.