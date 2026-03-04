Расчетный центр Подмосковья напомнил о возможностях личного кабинета на сайте

Тем, кто впервые получил квитанции Единого расчетного центра Подмосковья и нуждается в разъяснениях, нет необходимости сразу ехать в офис. Получить весь спектр услуг можно удаленно.

Для этого достаточно зайти в личный кабинет на официальном сайте или в мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Для доступа к сервисам потребуется пройти регистрацию.

Чтобы создать учетную запись, необходимо подготовить бумажную квитанцию. Понадобятся номер лицевого счета и точная сумма платежа за один из последних трех месяцев. Далее нужно ввести номер телефона и следовать подсказкам системы.

Уточнить данные лицевого счета или получить консультацию можно по номеру телефона 8 499 444-01-00. Линия работает ежедневно с 8:00 до 22:00. Детальная инструкция по регистрации также опубликована на сайте расчетного центра.

Функционал личного кабинета позволяет решать многие вопросы без личного визита. Пользователи могут перейти на электронные квитанции, оплачивать счета без комиссии, своевременно передавать показания и отслеживать историю расходов ресурсов. Через сервис также можно заказывать справки (исключение — документы с синей печатью), направлять официальные обращения и оформлять дополнительные услуги.

Время работы личного кабинета и приложения — ежедневно с 6:00 до 23:00.