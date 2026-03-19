Расчетный центр Подмосковья напомнил о возможностях голосового помощника

Жителям Московской области больше не нужно стоять в очередях, чтобы передать показания счетчиков. Самыми популярными сервисами остаются личный кабинет и голосовой помощник.

Автоматический голосовой помощник Единого расчетного центра работает по номеру 8 499 444 01 00. Он не только принимает показания счетчиков, но и мгновенно выдает информацию о состоянии лицевого счета и дате последнего платежа.

Если подходит срок поверки оборудования, ассистент даст необходимые разъяснения по этому поводу, а также расскажет о доставке платежных документов, если квитанция задержалась.