Расчетный центр Подмосковья напомнил о возможностях голосового помощника
Жителям Московской области больше не нужно стоять в очередях, чтобы передать показания счетчиков. Самыми популярными сервисами остаются личный кабинет и голосовой помощник.
Автоматический голосовой помощник Единого расчетного центра работает по номеру 8 499 444 01 00. Он не только принимает показания счетчиков, но и мгновенно выдает информацию о состоянии лицевого счета и дате последнего платежа.
Если подходит срок поверки оборудования, ассистент даст необходимые разъяснения по этому поводу, а также расскажет о доставке платежных документов, если квитанция задержалась.
Процедура передачи данных максимально упрощена. Достаточно набрать упомянутый номер, и когда робот поинтересуется целью обращения, четко произнести слово «Показания». Затем необходимо, следуя подсказкам, продиктовать цифры лицевого счета и текущие показания.
Сотрудники центра рекомендуют говорить медленно и разборчиво, отвечать на вопросы односложно, а также по возможности исключить посторонние шумы.
Если подтвердить свой номер телефона, при последующих звонках система будет узнавать абонента автоматически, избавляя от необходимости каждый раз заново озвучивать лицевой счет.
В случае, если вопрос окажется сложным и виртуальный помощник не сможет справиться самостоятельно, звонок переадресуют реальному специалисту.
Голосовой ассистент доступен ежедневно с 6:00 до 23:00, а операторы принимают звонки с 8:00 до 22:00.