Расчетный центр Подмосковья напомнил о возможности выиграть скидку на оплату ЖКУ

Жители Московской области могут сократить расходы на коммунальные услуги, участвуя в акции Единого расчетного центра «Счастливая подписка». Победители получают возможность выиграть 1500 рублей.

Для участия необходимо всего два шага: оформить электронную подписку на платежные документы через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», а также подписаться на информационную рассылку в разделе «Профиль».

Ежемесячно 20 случайно выбранных участников получают на свои лицевые счета по 1500 рублей для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

В августе победителями стали владельцы счетов с со следующими номерами: 30012920, 91562230, 91627759, 32224501, 91676847, 91057615, 91242155, 80463593, 91396775, 91379466, 91174190, 31525742, 87577523, 33310536, 81437064, 33784583, 85025117, 85106862, 90836841, 39862413.

Следующий розыгрыш запланирован на сентябрь.