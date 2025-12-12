Расчетный центр Подмосковья напомнил о возможности выиграть скидку на оплату ЖКУ
Единый расчетный центр Подмосковья подвел итоги второго этапа новогодней акции «Согреваем выгодой». Стали известны имена 250 счастливчиков, которые выиграли денежные призы
Для этого участникам потребовалось вовремя оплатить коммунальные счета, но сделать это особым способом — через мобильное приложение «ВТБ-Онлайн».
Каждый из победителей получит 3 999 рублей, которые перечислят на их лицевой счет. Эту сумму можно будет использовать для будущих платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Акция продолжит радовать жителей Подмосковья до Нового года. Организаторы обещают провести еще один, заключительный розыгрыш, в рамках которого определят 250 новых победителей.
Чтобы получить шанс на выигрыш, необходимо до 31 декабря включительно оплатить хотя бы одну квитанцию, воспользовавшись сервисом «ВТБ-Онлайн».
Подробности об условиях участия, а также списки тех, кому уже повезло, можно найти на официальном сайте расчетного центра.
Оплата коммунальных услуг также доступна в личном кабинете или мобильном приложении, клиентских офисах, а также через терминалы и онлайн-сервисы банков.