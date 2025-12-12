Расчетный центр Подмосковья напомнил о возможности выиграть скидку на оплату ЖКУ

Для этого участникам потребовалось вовремя оплатить коммунальные счета, но сделать это особым способом — через мобильное приложение «ВТБ-Онлайн».

Каждый из победителей получит 3 999 рублей, которые перечислят на их лицевой счет. Эту сумму можно будет использовать для будущих платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Акция продолжит радовать жителей Подмосковья до Нового года. Организаторы обещают провести еще один, заключительный розыгрыш, в рамках которого определят 250 новых победителей.

Чтобы получить шанс на выигрыш, необходимо до 31 декабря включительно оплатить хотя бы одну квитанцию, воспользовавшись сервисом «ВТБ-Онлайн».

Подробности об условиях участия, а также списки тех, кому уже повезло, можно найти на официальном сайте расчетного центра.

Оплата коммунальных услуг также доступна в личном кабинете или мобильном приложении, клиентских офисах, а также через терминалы и онлайн-сервисы банков.