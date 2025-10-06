Расчетный центр Подмосковья напомнил о возможности выиграть скидку на оплату ЖКУ

В Подмосковье продолжается специальная акция «Счастливая подписка», позволяющая жителям региона сэкономить на коммунальных платежах. Для участия необходимо до 25 декабря совершить несколько простых действий.

Ежемесячно 20 самых удачливых клиентов получают по 1500 рублей, которые зачисляют на их лицевой счет для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Стать участником акции можно через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Для этого в разделе «Платежи» нужно активировать опцию получения платежных документов в электронном виде и указать свою почту. Также требуется подписаться на рекламно-информационную рассылку в разделе «Профиль».

В октябре победителями стали клиенты со следующими номерами лицевых счетов: 91689664, 88545304, 89111128, 91613680, 33815485, 88591727, 34575685, 34499560, 34558039, 88987898, 87319244, 81606068, 32768624, 91544155, 10105127, 91367748, 89883747, 81735308, 91682303, 81735847.

Следующий розыгрыш призов запланирован на ноябрь.