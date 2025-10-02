Расчетный центр Подмосковья напомнил о возможности выиграть скидку на оплату ЖКУ

Счета за коммунальные услуги за сентябрь уже сформированы в личных кабинетах клиентов Единого расчетного центра Подмосковья. В ближайшее время их доставят в почтовые ящики.

При оплате счетов у абонентов есть возможность воспользоваться выгодными предложениями. В частности, желающие могут получить кешбэк, который достигает 3%.

Кроме того, у клиентов есть возможность принять участие в розыгрыше. Главный приз составляет 3 999 рублей. Эту сумму можно потратить на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Дополнительную информацию об условиях участия в акциях можно найти на официальном сайте расчетного центра.