Расчетный центр Подмосковья напомнил о возможности выиграть скидку на оплату ЖКУ
Счета за коммунальные услуги за сентябрь уже сформированы в личных кабинетах клиентов Единого расчетного центра Подмосковья. В ближайшее время их доставят в почтовые ящики.
При оплате счетов у абонентов есть возможность воспользоваться выгодными предложениями. В частности, желающие могут получить кешбэк, который достигает 3%.
Кроме того, у клиентов есть возможность принять участие в розыгрыше. Главный приз составляет 3 999 рублей. Эту сумму можно потратить на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Дополнительную информацию об условиях участия в акциях можно найти на официальном сайте расчетного центра.
