Расчетный центр Подмосковья напомнил о возможности выиграть скидку на оплату ЖКУ

Жители Подмосковья могут не только позаботиться об экологии, отказавшись от бумажных квитанций, но и получить ощутимую выгоду. Единый расчетный центр напомнил о продолжении акции «Счастливая подписка».

Победителям начисляют по 1500 рублей на оплату коммунальных услуг.

Чтобы стать участником, необходимо выполнить два простых шага. Сначала в личном кабинете на сайте или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Платежи» следует выбрать доставку платежных документов на электронную почту, а затем подписаться на рекламно-информационную рассылку в разделе «Профиль».

Каждый месяц проходит автоматический розыгрыш призов среди участников. Генератор случайных чисел определяет 20 победителей, которым на лицевые счета зачисляют бонусные средства.

В сентябре приз достался клиентам со следующими номерами счетов: 10102714, 91670895, 87025008, 82060303, 91903755, 91694331, 91678609, 90555596, 82747095, 33370463, 33437106, 39886419, 91508867, 86939707, 81605345, 82018878, 91666655, 34458604, 82524191, 87545702.

Уже в октябре станут известны новые победители.