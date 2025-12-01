Расчетный центр Подмосковья напомнил о возможности получить скидку на оплату ЖКУ

Более 92 тысяч жителей Подмосковья уже присоединились к акции и получили возврат денег за оплату коммунальных счетов. Переведя деньги через систему быстрых платежей, они получили кешбэк в размере 3% от суммы платежа.

Средняя сумма, которая возвращается на счет после каждого такого платежа, составляет около 350 рублей.

Получить выгоду могут и другие клиенты. До Нового года на возврат средств могут рассчитывать те, кто-либо не оплачивал жилищно-коммунальные услуги через СБП в течение четырех месяцев до старта акции (1 октября), либо делает это впервые.

Для участия достаточно перечислить средства в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф, на портале расчетного центра Подмосковья по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн», в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» или по QR-коду на бумажной квитанции.

Три процента от внесенной суммы автоматически вернутся на счет сразу после проведения платежа. Акция продлится до 31 декабря включительно.

Более детальную информацию о правилах, размере кешбэка и программах лояльности можно найти на сайте.