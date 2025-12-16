Расчетный центр Подмосковья напомнил о возможности получить скидку на оплату ЖКУ
Единый расчетный центр Подмосковья напомнил жителям о возможности вернуть часть денег за оплату коммунальных услуг. Речь идет об акции, которая позволяет получить кешбэк в размере 3% с каждого платежа.
Предложение рассчитано на тех, кто перечисляет средства за коммунальные услуги через систему быстрых платежей впервые или не пользовался этим способом по меньшей мере в течение четырех месяцев до начала акции.
Чтобы получить возврат части суммы, достаточно оплатить услуги одним из привычных способов: через личный кабинет или специальную кнопку на сайте расчетного центра, в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» или по QR-коду системы быстрых платежей, напечатанному на бумажной квитанции.
Кешбэк в размере 3% направят на счет практически сразу.
Есть важное условие: участником акции может стать только тот, кто зарегистрирован в программе лояльности «Привет!». Подключиться к ней можно по ссылке.
Акция действует до 31 декабря.
Дополнительные детали доступны на сайте.