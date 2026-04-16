Расчетный центр Подмосковья напомнил о видеоинструкциях для новых клиентов

Единый расчетный центр Подмосковья предлагает большой набор сервисов, позволяющих дистанционно решить целый ряд вопросов. Они доступны на сайте и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Для лучшего освоения всех возможностей центр подготовил краткие видеоинструкции, которые опубликованы на платформе Rutube. Ролики помогут разобраться, как поступить в той или иной ситуации.

Желающие могут ознакомиться с тем, как правильно внести изменения в лицевой счет, оформить онлайн справки и выписки, передать акт после поверки счетчика или показания приборов учета, скорректировать платеж или направить запрос о розыске платежа.

Инструкции помогут даже новым пользователям освоить интерфейс в кратчайшие сроки.

Личный кабинет и приложение доступны каждый день с 6:00 до 23:00.