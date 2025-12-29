Сегодня 17:35 Расчетный центр Подмосковья напомнил о розыгрыше денежных призов за оплату ЖКУ 0 0 0 Фото: МОСОБЛЕИРЦ / Медиасток.рф Подмосковье

Акцию «Выигрывай с умной платежкой» продлили в Подмосковье до 31 декабря. Принять участие в конкурсе расчетного центра могут все желающие.

Чтобы выиграть 3999 рублей, необходимо до последнего дня года включительно полностью оплатить жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, за декабрь средства следует перевести по строке «Итого к оплате» в личном кабинете на официальном портале центра или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Генератор случайных чисел определит 50 победителей. Выигрыш перечислят на лицевые счета клиентов. Они смогут использовать полученную сумму для оплаты ЖКУ.

Фото: ООО «МосОблЕИРЦ»

Дополнительные сведения об акции доступны на сайте учреждения. Декабрьские счета жителям Московской области доставили раньше обычного, чтобы все желающие могли оплатить услуги до конца года и принять участие в конкурсах. Все, кому удобнее перечислять средства по привычному графику, могут сделать это в январе. Следующие коммунальные счета выпустят в начале февраля.