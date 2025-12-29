Расчетный центр Подмосковья напомнил о розыгрыше денежных призов за оплату ЖКУ
Акцию «Выигрывай с умной платежкой» продлили в Подмосковье до 31 декабря. Принять участие в конкурсе расчетного центра могут все желающие.
Чтобы выиграть 3999 рублей, необходимо до последнего дня года включительно полностью оплатить жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, за декабрь средства следует перевести по строке «Итого к оплате» в личном кабинете на официальном портале центра или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».
Генератор случайных чисел определит 50 победителей. Выигрыш перечислят на лицевые счета клиентов. Они смогут использовать полученную сумму для оплаты ЖКУ.
Дополнительные сведения об акции доступны на сайте учреждения.
Декабрьские счета жителям Московской области доставили раньше обычного, чтобы все желающие могли оплатить услуги до конца года и принять участие в конкурсах. Все, кому удобнее перечислять средства по привычному графику, могут сделать это в январе.
Следующие коммунальные счета выпустят в начале февраля.