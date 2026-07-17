Расчетный центр Подмосковья напомнил о преимуществах видеоконсультаций

Жители Московской области все активнее пользуются возможностью получать консультации специалистов Единого расчетного центра по видеосвязи. С момента запуска сервиса такой услугой воспользовались уже более 700 человек.

Наибольшую популярность дистанционный формат приобрел среди жителей Балашихи, Видного, Красногорска и Люберец.

Видеоконсультация полностью заменяет очный прием в клиентском офисе: пользователи могут обсудить интересующие вопросы со специалистом, получить необходимые разъяснения и уточнить детали, не тратя время на дорогу и ожидание в очереди. Подключиться к консультации можно из любого удобного места с помощью компьютера или смартфона.

Запись на прием доступна через личный кабинет на сайте Единого расчетного центра Подмосковья или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». После подтверждения заявки пользователю на электронную почту направляется ссылка для подключения к видеозвонку.

Перед началом консультации необходимо подготовить паспорт, который потребуется для подтверждения личности. Общение проходит в формате двусторонней видеосвязи, поэтому оператор и заявитель видят друг друга. В расчетном центре напомнили, что при использовании ненормативной лексики или нарушении общепринятых правил общения специалист вправе прекратить обслуживание.

Дополнительным преимуществом сервиса стала возможность получить доступ к витрине подарков — она предоставляется всем пользователям, записавшимся на видеоконсультацию.