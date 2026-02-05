Расчетный центр Подмосковья напомнил о преимуществах электронных платежек

Единый расчетный центр Подмосковья напомнил жителям региона о возможности перейти на цифровой счет за коммунальные услуги. Электронный вариант удобнее в повседневной жизни и помогает быстрее решать вопросы с оплатой.

Подключить цифровой счет можно самостоятельно через личный кабинет на сайте центра или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Нужный пункт находится в разделе «Платежи». Там достаточно выбрать вариант «Получать платежные документы в электронном виде» и указать адрес электронной почты, на который будут приходить счета.

Личный кабинет и приложение работают каждый день с 6:00 до 23:00, поэтому оформить подписку можно в любое удобное время.

Электронный счет полностью заменяет бумажный. Он имеет ту же юридическую силу и содержит всю привычную информацию о начислениях и услугах. При этом цифровой документ приходит раньше — сразу на электронную почту и в личный кабинет. Оплатить такой счет можно онлайн и без банковской комиссии, что для многих становится дополнительным плюсом.

Тем, кто решил отказаться от бумажных квитанций, не нужно идти в офис или писать заявления. Отключить бумажный счет можно там же — в личном кабинете на сайте или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Если у жителей остаются вопросы, они могут получить консультацию по телефону 8-499-444-01-00.

Подробная информация о том, как оформить единый платежный документ, также размещена на сайте Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.